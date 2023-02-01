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Вчера, 13:22

Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца спецоперации

Валентина Матвиенко предложила до конца специальной военной операции наложить мораторий на закон о госзакупках, который приняли в рамках борьбы с коррупцией.  

«44-ФЗ как борьба с коррупцией, наведение порядка... Те, кто воровал, те, кто нечистоплотно себя вел и отдавал подряды своим компаниям, они и в рамках 44-го закона находят пути. А добросовестные подрядчики — они страдают», - заявила спикер Совета Федерации.

Матвиенко предложила обратиться в правительство и до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках.

«Это, конечно, не отменяет контроля со стороны правоохранительных органов, но нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств», — добавила она.

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