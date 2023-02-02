ФСБ рассекречены архивные документы о преступлениях фашистов в период Сталинградской битвы

К 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве центр общественных связей ФСБ России опубликовал цифровые копии рассекреченных документов о деятельности советских органов госбезопасности по документированию преступлений фашистов в этот период.

Гитлеровцы не ожидали столь упорного и героического сопротивления советских войск, а потому вымещали свою злобу на беззащитных горожанах. Они вламывались в жилища и забирали все, что попадалось им под руку, в том числе продукты, детские вещи. Все награбленное отправляли посылками в Германию.

Сталинград и его окрестности были усеяны минами. В период наступления частей Красной армии врагом были уничтожены все документы на установленные ими минные поля и минированные участки на освобождённой территории. Таким образом, каждый шаг в уже освобожденном городе грозил смертью.

После освобождения города сотрудниками Управления наркомата госбезопасности по Сталинградской области были установлены главные виновники в злодеяниях, совершенных в период оккупации. Среди них генерал-майор Пауль Ленинг, возглавлявший немецкую военную комендатуру в Сталинграде, который являлся организатором грабежей и издевательств над советскими гражданами оккупированных немецкими захватчиками районов.

Ранее «Башинформ» рассказывал об основных событиях Сталинградской битвы и вкладе воинов из Башкирии в эту победу.