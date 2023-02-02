11 проектов Башкирии стали финалистами федеральной премии ТОП ЖК-2023

11 проектов Башкирии стали финалистами градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2023, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего от Башкирии подано 26 заявок в пять номинаций конкурса-2023.

«Застройщики Башкирии активно участвуют и побеждают во всевозможных федеральных премиях строительной сферы. В 2022 году девять проектов республики стали победителями и призерами в различных номинациях премии ТОП ЖК. Это говорит о том, что в регионе создаются жилые комплексы, которые по качеству, уровню комфортной среды не уступают лучшим проектам», — прокомментировал замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

В числе номинаций, в которых за звание лучшего поборются проекты из Башкирии — «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, высотные дома», «Лучший проект в РФ, редевелопмент территории нежилой застройки», «Лучший жилой комплекс-новостройка в ПФО, малоэтажные дома», «Лучший жилой комплекс-новостройка в РБ», «Лучший жилой комплекс-новостройка в РБ, доступное жилье».

Новостройки оцениваются по 133 параметрам, объединенным в 17 групп. В их числе — дворовые пространства, безопасность, входные группы, социальная инфраструктура, архитектура и т. д.

Эксперты конкурса уже приступили к голосованию по проектам-финалистам. Всего по итогам двух этапов определены 490 финалистов от 360 застройщиков в 143 номинациях. В 2023 году в конкурсе участвуют 1 513 номинантов. Это 1 057 жилых комплексов от 673 застройщиков России.

Победителей конкурса ТОП ЖК-2023 объявят 28 февраля в Москве, в рамках Российской строительной недели-2023.

Награждение победителей и призеров региональных номинаций состоится с апреля по ноябрь 2023 года на региональных конференциях Единого ресурса застройщиков России.

Градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК (Премия ТОП ЖК) — масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек. Он проводится с 2019 года. Ежегодно в нем участвуют более тысячи жилых комплексов, возводимых не менее чем 500 застройщиками.

Организаторами конкурса являются комитет торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере строительства и национальное объединение застройщиков жилья.

Как сообщал ранее «Башинформ», в 2022 году за счет всех источников финансирования в Башкирии построили 39,6 тысячи квартир против 39 тысяч в 2021 году.