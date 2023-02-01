Замедление инфляции, льготная ипотека, успеть на ЕГЭ: новости России и Башкирии утром 1 февраля

Банк России полагает, что в 2024 году инфляция в стране вернется к уровню 4%. Все потому, что российская экономика быстро адаптировалась к резкому изменению внешних условий. Это произошло благодаря стабильной работе финансовой системы, быстрой переориентации поставок и логистики, мерам поддержки со стороны Банка России и правительства РФ.

Финансовые эксперты поделились прогнозами валютных курсов в феврале. Как сообщает РИА Новости, согласно этим данным, доллар может вырасти на 2,36 рубля до 72,18 рубля, евро - на 2,19 рубля до 78,14 рубля, юань - на 36 копеек до 10,71 рубля. Рынок акций, по их прогнозу, снизится на 1,2% по индексу Мосбиржи, а цена на нефть марки Brent поднимется в пределах 0,5 доллара до 85,8 доллара за баррель.

Тем временем ипотека в России может стать еще доступнее. Президент Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по дополнительным льготным ипотечным программам для молодежи.

В России могут появиться единые и понятные всем измеримые правила провоза ручной клади в самолетах, в том числе и лоукостерах. Соответствующая работа ведется Ространснадзором совместно с авиаперевозчиками, ее результатом должны стать соответствующие изменения в федеральных авиационных правилах, на которые будут ориентироваться все участники рынка.

Минобрнауки Башкирии напоминает, что сегодня последний день, когда можно подать заявления на сдачу ЕГЭ-2023. В нем важно перечислить предметы, по которым участники планируют сдавать ЕГЭ, при этом можно указать любое количество учебных предметов. Ученики 11-х классов подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учёбы. Выпускники прошлых лет и студенты колледжей должны подать заявление в места регистрации на сдачу экзаменов, определяемые минобрнауки. После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ будут приниматься по решению Государственной экзаменационной комиссии РБ только при наличии документально подтвержденных уважительных причин.

Сегодня в музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии откроется фотовыставка памятных монет Банка России «Истории Победы», а в Национальной библиотеке Башкирии состоится мероприятие, посвященное 30-летию «Башкирской энциклопедии».

Начался последний месяц зимы. В Москве синоптики прогнозируют почти весеннюю, мартовскую погоду, а в Башкирии морозно по-зимнему, днем -3, -8 градусов.

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