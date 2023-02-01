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Вчера, 13:09

В Башкирии врачи РКБ имени Куватова удалили участнику спецоперации минные осколки из головы

Айрат Рахматуллин/vk.com
Фото:Айрат Рахматуллин/vk.com

Врачи республиканской клинической больницы имени Куватова помогли участнику специальной военной операции, получившему минно-взрывное ранение головы.

Как сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, в ноябре военнослужащий попал под минометный обстрел. Он получил оскольчатые проникающие ранения лица с переломами стенок правой верхнечелюстной пазухи. Скорую помощь бойцу оказали в ЛОР-отделении военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону. Врачи обработали раны, провели эндоскопическую ревизию полости носа, верхнечелюстных пазух, удалили осколки из правой щеки и носа.

В конце декабря пациент обратился в поликлинику РКБ имени Куватова. По результатам компьютерной томографии башкирские врачи обнаружили осколки в мягких тканях лица и полости носа. Военнослужащего прооперировали в ЛОР-отделении. Бригада, в состав которой вошли врач-оториноларинголог Владислав Елизарьев, врач-анестезиолог Вадим Галиахметов, медсестры Зульфия Рахматуллина и Дина Аюпова, провела правостороннюю видеоэндоскопическую гайморотомию с удалением минных осколков из полости носа. А затем при помощи навигационной хирургии убрали инородные тела в мягких тканях щеки. Пациент пошел на поправку, его уже выписали домой.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Уфе сегодня встретили мобилизованных участников СВО, вернувшихся домой в краткосрочный отпуск. Колонна из нескольких автобусов прибыла на Советскую площадь под бой курантов и мелодию из знаменитой песни «Шаймуратов генерал».

Автор:Ляйсан Закирова
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