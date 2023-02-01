Мэрия Уфы выдала разрешение на строительство высотного дома на улице Карла Маркса

Администрация Уфы предоставила минземимуществу РБ разрешение на использование земельного участка с кадастровым номером 02:55:010211:13 в Ленинском районе (Карла Маркса, 63/1) для многоэтажной жилой застройки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

В документе отмечается, что площадь участка составляет 31529 квадратных метров. Высотная застройка является условно разрешенным видом использования для этого участка. Отмечается, что решение принято по результатам общественных обсуждений, состоявшихся в декабре 2022 года.

Ранее «Башинформ» рассказывал о строительстве новых улиц в Уфе.