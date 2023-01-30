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Сегодня, 11:36

В Уфе начнут строить две новые улицы возле Центра спортивной борьбы

визуализация проекта
Фото:визуализация проекта

В текущем году в Уфе начнется строительство двух новых улиц в квартале, где строится Центр спортивной борьбы (за Воскресенским собором). Работы будут профинансированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Об этом в своих соцсетях сообщил сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев.

По его словам, общая протяженность обеих улиц составит около 1 км, ширина проезжей части проектируется семиметровой. Вдоль улиц будут обустроены парковки и тротуары.

Строительство дорог планируется завершить в 2024 году, когда будет отмечаться 450-летие Уфы.

Также мэр сообщил о благоустройстве площади вокруг фонтана «Мальчик с кураем» по проспекту Октября (перед кинотеатром «Искра») на той же перпендикулярной линии, что новый квартал с Дворцом борьбы.

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