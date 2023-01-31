В Уфе в ночь на 1 февраля временно перекроют движение транспорта из-за уборки снега

Сегодня ночью в Уфе закроется улица Лётчиков. Ограничение временное, оно продлится до семи утра 1 февраля, сообщили в столичной администрации. Дело в том, что коммунальные службы города продолжают усиленно расчищать улично-дорожную сеть. Напомним, в систему «Инцидент менеджмент» на прошлой неделе поступило много жалоб горожан на некачественную уборку снега, сообщало информагентство «Башинформ». Поэтому коммунальщикам приходится освобождать столицу от снега и в ночное время после своей обычной ежедневной работы.

«Такая уборка проводится в ночное время и ранним утром для того, чтобы не мешать потоку транспорта днём. Так, 31 января с 21:00 часов и 07:00 часов 1 февраля будут расчищать участок улицы Лётчиков от улицы Союзной до Миловской. В связи с этим здесь введут временное ограничение проезда транспорта», — сообщили в администрации Уфы.

Жителей Уфы просят отнестись с пониманием к временным ограничениям и не оставлять автомобили вдоль дорог на ночь, поскольку они препятствуют механизированной уборке и снижает её эффективность.