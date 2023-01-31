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Вчера, 17:05

Кировский район Уфы является лидером по количеству жалоб жителей на плохую уборку снега

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

111 обращений от жителей Кировского района Уфы на некачественную уборку снега поступило в систему «Инцидент менеджмент» на прошлой неделе.  

Начальник управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе отметила, что количество жалоб по Кировскому району постоянное и район лидирует по ним. При этом у всех районов технические возможности примерно одинаковые. Меньше всего на некачественную уборку снега жалуются жители Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы.

«На сигналы, как мы видим, есть реакция. Снег вывозится и с обочин, и с тротуаров», - отметила Елена Прочаковская.

Ранее «Башинформ» писал, что уборка снега станет своего рода стресс-тестом для мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Автор:Азат Гиззатуллин
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