В Башкирии олень вышел к людям

В Стерлибашевском районе олень вышел к людям. Встречу с лесным гостем засняли сотрудники регоператора «Эко-сити». Кадры оказались в распоряжении «Башинформа».

Известно, что он пришел в деревню Учасан. По словам местных жителей, уже несколько лет подряд животное заглядывает к ним после новогодних праздников. Для них встреча с лесным гостем уже стала доброй традицией.

Стоит отметить, что олень оказался не из пугливых. Он не просто подошел близко к людям, а даже взял угощение из рук одного из них.

Между тем, в Белорецком районе фермер начал разводить северных оленей. Подробнее о том, как Башкирия стала родиной для северных оленей, читайте здесь.