В Башкирии обеспечат своевременные денежные выплаты медработникам

В Башкирии будут обеспечены своевременные федеральные выплаты медработникам центральных районных больниц, а также специалистам первичного звена здравоохранения и скорой помощи.

Соответствующее поручение дал премьер-министр республики Андрей Назаров на оперативном совещании в ЦУРе.

«Здесь важно, чтобы средства выплачивались без всяких задержек. Поэтому хочу, чтобы минздрав вместе с соцфондом взяли этот вопрос на особый контроль. Никаких сбоев быть не должно. Наш минздрав, я знаю, уже направил своим федеральным коллегам перечень медорганизаций, специалисты которых должны получать эти выплаты», — подчеркнул Андрей Назаров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что медики Башкирии в рамках дополнительных специальных социальных выплат будут ежемесячно получать до 14 500 рублей.