Медикам Башкирии ежемесячно будут доплачивать до 14,5 тысячи рублей

Медики Башкирии в рамках дополнительных специальных социальных выплат будут ежемесячно получать до 14 500 рублей. С соответствующим проектом указа Главы республики, опубликованным на сайте регионального минздрава, ознакомился «Башинформ».

Как следует из официального документа, медсестрам по приему вызовов психиатрической бригады скорой помощи и младшему медперсоналу этих структур назначено по 4500 рублей, специалистам со средним профильным образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, или ведущим диспансерное наблюдение жителей — 6 500 рублей, фельдшерам и медсестрам спецпсихбригад — 7000 рублей, врачам таких подразделений — 11 500 рублей, водителям «скорых» — 12 000, участковым врачам — 14 500 рублей.

Объем финансирования выплат из бюджета Башкирии составит 302,98 млн руб. ежегодно.