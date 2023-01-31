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Вчера, 17:34

В 2023 году сотовая связь и мобильный интернет появятся еще в 247 населенных пунктах Башкирии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

С 2022 года на территории Башкирии реализуется федеральная программа устранения цифрового неравенства. Суть проекта – установка базовых станций стандарта 4G в населенных пунктах с численностью 100-500 человек для обеспечения услуг сотовой связи и мобильного доступа в интернет. В данный перечень вошло почти 1600 населенных пунктов республики, это наибольшее количество из всех субъектов РФ. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе рассказал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

По его словам, в первом квартале текущего года сотовая связь и мобильный доступ в интернет появятся в 130 населенных пунктах республики и еще в 117 – в течение года. Кроме того, Башкирия стала самым активным регионом в России по участию жителей в голосовании за включаемые в программу населенные пункты, всего у нас проголосовало 81 916 жителей. В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2022 году шло формирование ИТ-инфраструктуры в школах республики (установка камер видеонаблюдения, точек доступа Wi-Fi и другое). В 2022 году проект реализован в 99 школах Уфы.

Ранее «Башинформ» называл цифровые сервисы, наиболее востребованные у жителей Башкирии.  

Автор:Роман Якимчук
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