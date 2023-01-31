Успехи экономики, послание президента, рост производств: новости России и Башкирии утром 31 января

МВФ озвучил оптимистичный прогноз для российской экономики, его основные параметры приводят информагентства. Так, вопреки санкциям, в 2022 году в стране не произошло экономического спада. Ожидается, что в 2023 году российская экономика вырастет на 0,3% ВВП, а в 2024 – на 2,1%.

РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме сообщает, что послание президента Федеральному Собранию может состояться 20-21 февраля.

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии - министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев в своем телеграм-канале рассказал о результатах рабочей поездки в Туймазы, посещении предприятий города и промышленных историях успеха, укрепляющих нашу экономику. Так, например, здесь активно развивается выпуск мягких контейнеров для сыпучих продуктов. Их производят полностью на отечественных материалах, а часть продукции идет на экспорт. Сейчас идет строительство нового производственного корпуса, что даст 40 рабочих мест. Компания с 2020 года уже увеличила численность рабочих с 193 до 262 человек. Еще одно предприятие, производящее спецтехнику для тушения пожаров на промышленных объектах, внедряет новые разработки: собираются выпускать тракторный пожарный прицеп, насосно-рукавный автомобиль, собирать пожарные пеноподъемники. Таких впечатляющих примеров немало. Подробнее о новых производствах, появившихся в последние годы и реализуемых инвестпроектах, ранее рассказывал «Башинформ».

Тем временем ФК «Уфа» наконец порадовал победой своих болельщиков, в контрольном матче, проходившем во время сборов в Турции, со счетом 2:1 ему уступила другая команда Первой лиги - «Кубань».

2 февраля в 15.00 в уфимском историческом парке «Россия – моя история» откроется мультимедийная выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы. В этот день для всех вход будет свободным. А Национальная библиотека РБ приготовила к этой дате онлайн-квест, состоящий из пяти этапов, включающих в себя викторину, кроссворд, а также задания с использованием архивных фотографий города и экспонатов виртуального музея-панорамы «Сталинградская битва». Пройти его можно по ссылке. Кстати, сегодня, 31 января, библиотека не работает, она закрыта на санитарный день.

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