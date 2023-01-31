Минздрав Башкирии сообщил новые данные по ковид-заболевшим

Число заболевших коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось до 110 человек, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 348,1 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции.

«В больницах сейчас находятся 167 человек, 109 из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся 1 273 ковид-заболевших. Из них 446 пациентов — люди старше 60 лет», — подчеркнули в пресс-службе минздрава Башкирии.

Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением около 340,7 тысячи человек. Из них 147 — за последние сутки.

Что касается вакцинации населения от коронавируса, то оба компонента вакцины получили на данный момент около 3,386 млн человек.

Как сообщал накануне «Башинформ», в республике вновь наблюдается тенденция к увеличению числа заболевших.