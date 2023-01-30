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Сегодня, 10:57

Синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в начале недели

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В ближайшие дни в республике сохранится относительно морозная погода.

По данным Башгидромета, завтра — в последний день января местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13 градусов, при прояснении -17, -22. Днем -5, -19 градусов, местами до -1.

В среду, 1 февраля, в Башкирии будет без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -14 градусов, при прояснении -18, -23. Днем -4, -9, местами потеплеет до 0 градусов.

Сегодня днем температура воздуха в республике будет варьироваться от 5 до 10 градусов мороза.

Накануне «Башинформ» сообщил предварительный прогноз погоды на февраль. По прогнозам синоптиков, погода в феврале-2023 не будет кардинально отличаться от среднестатистической за прошлые годы.

Автор:Галина Бахшиева
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