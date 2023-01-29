В Башкирии дан предварительный прогноз погоды на февраль

Погода в Башкирии в феврале 2023 года, по прогнозам синоптиков, не будет кардинально отличаться от среднестатистической за прошлые годы.

Расчетные температурные показатели близки к средним за 5 последних лет. Средняя температура в феврале днем ожидается на отметке около -6°C, ночью на уровне -12°C. При этом максимальная температура третьего зимнего месяца будет около 0°C, а минимальная: -26°C.

На протяжении февраля 2023 года в Уфе будет преимущественно пасмурно, дней с возможными осадками ожидается 20.