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Вчера, 23:06

В Башкирии дан предварительный прогноз погоды на февраль

Погода в Башкирии в феврале 2023 года, по прогнозам синоптиков, не будет кардинально отличаться от среднестатистической за прошлые годы.

Расчетные температурные показатели близки к средним за 5 последних лет. Средняя температура в феврале днем ожидается на отметке около -6°C, ночью на уровне -12°C. При этом максимальная температура третьего зимнего месяца будет около 0°C, а минимальная: -26°C.

На протяжении февраля 2023 года в Уфе будет преимущественно пасмурно, дней с возможными осадками ожидается 20.

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