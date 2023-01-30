Роструд опубликовал сообщение, как россияне будут отдыхать в феврале

Роструд уточнил, сколько дней будут отдыхать россияне в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

«В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что рабочий день 22 февраля сократят на час, так как он является предпраздничным. В ведомстве также обратили внимание, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.

Таким образом, как ранее писал «Башинформ», в феврале граждан, трудящихся на пятидневке, ждет 18 рабочих дней - 17 полных и один сокращенный, а также 10 дней выходных и праздников.

По данным регионального минтруда, в 2023 году жителей Башкирии всего ждет 121 выходных и праздничных дней. Следующие длинные выходные жителей страны ждут в мае.