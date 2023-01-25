В феврале жителей Башкирии ждут длинные выходные

В феврале 2023 года жителей Башкирии ждут длинные выходные в честь праздника - Дня защитника Отечества. В следующем месяце будет 28 календарных дней. Из них для граждан, трудящихся на пятидневке, 18 рабочих дней - 17 полных и 1 сокращенный день, а также 10 дней выходных и праздников.



День защитника Отечества в этом году выпадает на четверг, при этом на пятницу 24 февраля перенесен один из январских праздничных выходных. Таким образом, во второй месяц года граждан ожидают длинные выходные - с 23 по 26 февраля включительно.