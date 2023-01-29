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Вчера, 12:54

Уфа вошла в десятку городов, которые выбирают для делового туризма

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Уфа вошла в десятку городов, в которых в прошлом году отмечался рост делового туризма. Об этом говорится в исследовании агентства делового туризма «Аэроклуб». Эксперты опубликовали данные, согласно которым поток бизнес-туристов в столицу Башкирии в прошлом году увеличился на 26%.

Также в Топ-10 популярных городов для командировок вошли Иркутск (+14%), Красноярск (+20%), Казань (+58%), Екатеринбург (-11%), Сочи (-10%), Новосибирск (-3%) и Самара (+1%).

По мнению экспертов, события в экономике в 2022 году не повлияли на деловую активность населения страны. При этом в 2022 году сократилось количество деловых поездок в Москву и Санкт-Петербург — до 35%.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что Уфа — это сила, мощь, сердце и интеллект республики, сообщало информагентство «Башинформ».

«Здесь рождается будущее республики, формируется политика, экономика и опыт, которые потом проецируются на всю Башкирию, используются при развитии других территорий», — отметил руководитель республики.
Автор:Эдуард Кускарбеков
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