Фермер в Башкирии получил 8-миллионный грант на производство кумыса

Фермер из Ермекеевского района Башкирии Зубаир Гаджиев выиграл грант размером более 8 миллионов рублей на производство кумыса. Об этом со ссылкой на публикацию в группе для общения Главы республики Радия Хабирова с бизнесом сообщили «Башинформу» в ЦУР региона.

Известно, что предприниматель занимается изготовлением национального напитка вместе со своей супругой. Они приобрели кормоцех и ферму, арендовали земельные участки и завезли сюда кобыл улучшенной учалинской породы, а также пару жеребцов.

«В апреле прошлого года Зубаир обратился в администрацию Ермекеевского района на „Предпринимательский час“. По результатам встречи мы направили ходатайство в конкурсную комиссию минсельхоза республики по отбору КФХ и ИП для участия в федеральной программе „Развитие семейных ферм в Башкирии в 2022 году“. В итоге фермер стал одним из победителей конкурса», — отметила бизнес-шериф муниципалитета Эльвира Миргасимова.