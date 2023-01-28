Эксперт назвала достижения Башкирии в жилищном строительстве результатом системной работы

Заместитель председателя комитета госсобрания Башкирии по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина назвала рекорды региона в сфере жилищного строительства результатом системной и последовательной работы. Как ранее писал «Башинформ», в 2022 году темпы жилищного строительства в республике достигли показателя в 3 млн 62 тыс. кв. метров.

«Здесь важно сказать о том, что эти объемы являются одними из ключевых в социально-экономических показателях региона. Безусловно, вложены огромные усилия, мы видим, как Глава Башкирии Радий Хабиров уделяет большое внимание данному вопросу — проводятся плановые „Стройчасы“, привлекается федеральное финансирование. Мы видим эффективность решений правительства и администраций муниципалитетов, мы видим системную и последовательную работу. Это серьезная страница в обеспечении благополучия наших жителей», — отметила Елена Родина.

По словам эксперта, благодаря усилиям руководства республики поставленная Президентом России Владимиром Путиным задача довести к 2030 году объемы жилищного строительства до 4 млн квадратных метров будет успешно выполнена. Коснулась Елена Родина и вопроса обманутых дольщиков.

«Мы неоднократно и системно раз в полгода рассматриваем его на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, подключаемся ко всем оперативным совещаниям руководителя региона, находимся в диалоге с жителями, следим, как исполняется план-график, утвержденный минстроем РФ и Главой Башкирии. Все объекты. запланированные на прошлый год, были сданы, и мы все прекрасно понимаем, что к 2024 году все также должно быть достроено», — рассказала собеседница агентства.