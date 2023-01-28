Новости Башкортостана и Уфы
69.34
0
75.41
0
86.41
-1.06
-9 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 16:05

Эксперт назвала достижения Башкирии в жилищном строительстве результатом системной работы

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Заместитель председателя комитета госсобрания Башкирии по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина назвала рекорды региона в сфере жилищного строительства результатом системной и последовательной работы. Как ранее писал «Башинформ», в 2022 году темпы жилищного строительства в республике достигли показателя в 3 млн 62 тыс. кв. метров.

«Здесь важно сказать о том, что эти объемы являются одними из ключевых в социально-экономических показателях региона. Безусловно, вложены огромные усилия, мы видим, как Глава Башкирии Радий Хабиров уделяет большое внимание данному вопросу — проводятся плановые „Стройчасы“, привлекается федеральное финансирование. Мы видим эффективность решений правительства и администраций муниципалитетов, мы видим системную и последовательную работу. Это серьезная страница в обеспечении благополучия наших жителей», — отметила Елена Родина.

По словам эксперта, благодаря усилиям руководства республики поставленная Президентом России Владимиром Путиным задача довести к 2030 году объемы жилищного строительства до 4 млн квадратных метров будет успешно выполнена. Коснулась Елена Родина и вопроса обманутых дольщиков.

«Мы неоднократно и системно раз в полгода рассматриваем его на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, подключаемся ко всем оперативным совещаниям руководителя региона, находимся в диалоге с жителями, следим, как исполняется план-график, утвержденный минстроем РФ и Главой Башкирии. Все объекты. запланированные на прошлый год, были сданы, и мы все прекрасно понимаем, что к 2024 году все также должно быть достроено», — рассказала собеседница агентства.
Автор:Иван Вавилов
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика