В минздраве Башкирии прокомментировали инцидент со смертью женщины в уфимской больнице

Жительница Уфы в соцсетях сообщила о том, что ее 60-летней матери в больнице № 21 оказывают медицинскую помощь не в полном объеме и неправильно лечат. «Башинформ» обратился за комментарием по поводу этой информации в пресс-службу минздрава РБ. В ведомстве проинформировали, что пациентка поступила в стационар 19 января в экстренном порядке.

«В больнице проводились все необходимые мероприятия по диагностике и лечению заболевания с тяжелым течением. Лабораторные и инструментальные исследования проведены в полном объеме в соответствии со стандартами. К сожалению, из-за наличия ряда серьезных хронических болезней и их осложнений, вся проведённая в стационаре терапия не дала результата», — прокомментировали в пресс-службе минздрава республики и принесли свои соболезнования родным и близким.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что медики помогли женщине с повторяющимися вывихами плеча. О клиническом случае из практики врачей Больницы скорой медицинской помощи рассказала главный врач Ирина Карамова.