В Башкирии медики помогли женщине с повторяющимися вывихами плеча. Об интересном клиническом случае из практики врачей Больницы скорой медицинской помощи рассказала главный врач Ирина Карамова.

45-летняя жительница Башкирии попала в стационар с застарелой травмой и с жалобами на ограничение движения и повторяющиеся вывихи плеча. Пациентке диагностировали различные поражения сустава, что создавало определенные трудности в проведении операции.

И все же бригада хирургов во главе с Алексеем Шишковым взялась помочь измученной женщине. В ходе артроскопической операции удалось максимально восстановить разорванные сухожилия, укрепить передний отдел сустава, заполнить дефект головки плечевой кости. На третий день после операции женщина была выписана. Еще через три месяца восстановились и движения, вывихи плеча прекратились.

По словам главврача, применение малоинвазивной артроскопической техники позволило эффективно решить сложную проблему и в краткие сроки восстановить функцию сустава.

Ранее «Башинформ» писал о том, как врачи республиканского перинатального центра помогли жительнице Башкирии сохранить сложно протекающую беременность и доносить ребенка до 37 недель.