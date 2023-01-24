ЭКО, беременность двойней и редукция эмбриона: жительница Башкирии прошла сложный путь к материнству

Жительница Башкирии прошла непростой путь, чтобы стать мамой. Врачи республиканского перинатального центра помогли ей сохранить сложно протекающую беременность и доносить ребенка до 37 недель. Сейчас и с роженицей, и с малышом все хорошо. Историю спасения двух жизней рассказал в соцсетях министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Известно, что пациентка забеременела с помощью процедуры ЭКО и ждала двойню. Но на сроке 17 недель у одного из малышей были выявлены пороки развития, несовместимые с жизнью. В федеральном научном центре имени В.И. Кулакова в Москве редуцировали эмбрион. Это позволило спасти жизнь второго малыша в утробе матери. Ситуация осложнялась тем, что врачи выявили центральное предлежание плаценты.

На сроке 33-34 недели женщина экстренно поступила в отделение патологии беременности №2 РКПЦ. Совместными усилиями заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи Ирины Фаткуллиной, заведующей отделением Эльмиры Галимовой и лечащего врача Анны Халимовой на месяц беременность удалось пролонгировать.

Предполагалось, что пациентку на родоразрешение направят в Москву, но ситуация и ее состояние не давали возможности перелета. Поэтому башкирские врачи самостоятельно провели операцию кесарева сечения на сроке 37 недель. Так на свет появился долгожданный, здоровый мальчик.



Во время операции доктора использовали аппарат cell-saver, который возвращает потерянную кровь, уже очищенную, в организм пациента. Это позволило минимизировать вливание чужеродной плазмы и крови.



После рождения специалисты отделения анестезиологии и реанимации новорожденных помогли малышу «дозреть» вне утробы мамы, проведя первый этап выхаживания.

Ранее «Башинформ» писал, что в Нефтекамске врачи спасли жизнь беременной с сосудистой катастрофой. Пациентке одновременно провели прямую тромбэктомию экстренное кесарево сечение. Благодаря действиям докторов на свет появился здоровый ребенок.