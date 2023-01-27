В Башкирии проходят мероприятия ко дню снятия блокады Ленинграда

В этом году Россия вспоминает, как 80 лет назад, 18 января 1943 года, блокадное кольцо вокруг Ленинграда было прорвано, снабжение осажденного нацистами города улучшилось. Полностью блокада была снята 27 января 1944 года.

«Сегодня одно из трагических и героических событий в жизни нашей страны — 79-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. События страшных 900 дней осады города на Неве — личная история и для 68 жителей нашей республики…», — написала об этом в своих соцсетях министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

Как сообщили «Башинформу» в минкультуры РБ, в честь памятной даты в городах и районах Башкирии в эти дни проходят различные мероприятия. Так, с 23 по 27 января в Республиканском музее Боевой Славы проводится лекторий «Непокоренный Ленинград», посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Также в рамках международного проекта «Территория Победы» музей представляет совместный мультимедийный выставочный проект «Искра надежды» Музея Победы и музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» филиала учреждения культуры Ленинградской области «Дорога жизни».

Сегодня же в ГКЗ «Башкортостан» будет представлен новый творческий видеопроект — поэтический флешмоб ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с участием детской театральной студии «Арлекин».

Накануне, 26 января, в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Макарима Тухватшина заработала эксклюзивная тактильная выставка артефактов времен Великой Отечественной войны «Блокадный хлеб».

Справка

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Постепенно в городе закончились запасы топлива, воды, прекратилась подача света и тепла. Начался голод. В день рабочим выдавали 250 грамм хлеба, остальному населению — 125 грамм. Город подвергался постоянным бомбежкам. За время блокады на него было сброшено свыше 100 тысяч бомб.

В сентябре 1941 года по Ладожскому озеру было налажено снабжение осажденного Ленинграда. По Дороге жизни эвакуировали больных, раненых и детей, подвозили боеприпасы, вооружение и продовольствие.

Блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 года в ходе стратегической наступательной операции «Искра».

27 января 1944 года войсками Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов и Балтийским флотом, в ходе Ленинградско-Новгородской операции, блокада с города была полностью снята.