В 2023 году в России увеличится число студентов - получателей 1 млн рублей

В 2023 году 1 млн рублей на реализацию своих разработок получат 1,5 тысячи российских студентов. Это на 500 человек больше, чем в прошлом году, подчеркнул вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко.

С сегодняшнего дня фонд содействия инновациям начал прием заявок на участие в конкурсе «Студенческий стартап». Он проводится для студентов и аспирантов, чьи проекты разработаны на основе собственных научно-технических, научно-технологических исследований и имеют потенциал коммерциализации. Прием заявок на конкурс завершится 3 апреля 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Обеспечение технологического суверенитета и экономической безопасности страны — приоритетные цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным. Конкурс „Студенческий стартап“ стал одним из инструментов для их решения. В этом году финансирование в 1 млн рублей на реализацию своих разработок получат 1,5 тысячи студентов, что на 500 больше, чем в 2022 году. В планах — усиление поддержки молодёжи: в 2024 году гранты уже смогут получить 2 тысячи учащихся, к концу 2030 года — до 30 тысяч», — заявил Чернышенко.

Отбор участников программы проводится по семи тематическим направлениям. Среди них — цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, а также биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Как подчеркнул министр образования и науки России Валерий Фальков, в отечественных вузах кардинально изменился подход к подготовке студентов. Современной экономике нужны специалисты нового образца, которые способны придумать бизнес-идею, воплотить ее в реальный продукт, услугу или технологию.

«Мы стараемся предоставить максимум возможностей для студентов: для ребят уже работают 60 предпринимательских „Точек кипения“, 151 акселератор и 19 стартап-студий. Также хорошо зарекомендовал себя конкурс „Студенческий стартап“. Благодаря ему в 2022 году поддержку получила 1 тысяча ребят. В этом году решено увеличить количество грантополучателей», — добавил Валерий Фальков.

В числе требований к победителям конкурса — они должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа.

«Фонд содействия инновациям уделяет большое внимание поддержке молодёжного предпринимательства — на это направлены три из восьми программ фонда: „Умник“, „Старт“ и „Студенческий стартап“. Последней программе всего год, но мы уже успешно отобрали тысячу лучших проектов, более 600 из которых на данный момент получили статус юридического лица и готовятся к запуску производства инновационной импортозамещающей продукции», — прокомментировал генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Как сообщается на сайте национальные проекты.рф, проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022–2031 годах.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, какие возможности открыты студентам и молодым ученым в современных российских вузах.