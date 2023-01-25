Какие возможности есть у студентов и молодых ученых России - инструкция по применению

Сегодня, когда в России отмечается Татьянин день — День российского студенчества, Госдума совместно с Государственным академическим университетом гуманитарных наук подготовила большой материл о том, какие возможности открыты студентам и молодым ученым в современных российских вузах.

Президентские стипендии для молодых ученых

Начиная с этого года 1200 молодых ученых и аспирантов будут получать президентские стипендии в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. Эта норма закреплена в бюджете на 2023–2025 годы. Средства на стипендии для молодых ученых и аспирантов, занимающихся перспективными научными исследованиями и разработками по приоритетным направлениям модернизации отечественной экономики, составят на 2023 год 67,104 млн рублей, на 2024 год — 45,065 млн рублей.

Доступ к актуальным достижениям научной мысли

Российские университеты активно вовлечены в процесс разработки современных национальных баз данных научно-исследовательских работ. Научные публикации находятся в свободном доступе в специальных электронных библиотечных системах. Кроме того, в вузах внедряются различные системы поиска нужной научной информации. Они также привлекают к преподаванию научных сотрудников различных НИИ. Это позволяет оперативно доносить информацию о недавно полученных результатах научных исследований.

Участие в крупных научных и научно-ориентирующих мероприятиях

Российские вузы проводят сейчас большое количество научных форумов, лекций, тренингов и т. п. Кроме того, на федеральном уровне организуются мероприятия, благодаря которым молодежь может познакомиться с примерами лучших исследовательских проектов. Молодые люди могут сами участвовать в конкурсах научно-исследовательских работ либо понять, какие цели и задачи стоят перед Россией в области научно-технологического развития. В числе наглядных примеров — форум «Наука будущего — наука молодых» и конгресс молодых ученых в Сочи, который является ключевым событием в рамках Десятилетия науки и технологий.

Публикации первых научных работ

Сегодня университеты России активно выпускают научные журналы, в которых студенты и молодые ученые могут публиковать свои работы. Всего в нашей стране издается не менее 3,3 тысячи рецензируемых журналов по широкому спектру научных направлений.

Адресная поддержка и участие в молодежных научных проектах и лабораториях

Самых активных и успешных студентов вузы готовы обеспечить адресной поддержкой, способствуя созданию условий для их дальнейшего роста. В российских вузах действуют программы повышенного стипендиального обеспечения за научную деятельность.

В целом в университетах России количество молодежных исследовательских групп и лабораторий растет. Государственная политика в научной сфере выстроена таким образом, что ведущими научными фондами проводятся отдельные конкурсы на проведение исследовательских работ инициативными коллективами молодых ученых. Кроме того, в конкурсных отборах в качестве значимого условия определяется обязательная доля исследователей в коллективе до определенного возраста (35 или 39 лет).

Возможность получить поддержку инновационных стартапов непосредственно в университете

Российские университеты разрабатывают внутренние программы по развитию инновационных проектов. Эти меры позволяют молодежи реализовывать свои инициативы с нуля. Так, фонд содействия инновациям в рамках специальной программы «Студенческий стартап» оказывает поддержку студенческим стартап-проектам на сумму 1 млн рублей. В конкурсном отборе могут участвовать студенты университетов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также аспиранты.

Кроме того, в 2022 году заработала поддержка по новому федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Участие в деятельности студенческого научного общества

Студенческие научные общества позволяют участникам совместно координировать научную деятельность, обмениваться опытом и наработками, получать навыки организации научных мероприятий, делать первые шаги в научной карьере. Такие общества получают отдельную поддержку как внутри университетов, так и по специальной программе министерства науки и высшего образования.

Возможность трудоустройства в исследовательские институты

Отечественное образование тесно связано с академической средой. Интеграция науки и образования позволяет обеспечить перспективному молодому исследователю продуктивную карьерную траекторию. Поэтому ведущие университеты России стараются выстроить систему совместных кафедр с крупными научно-исследовательскими организациями. Студенты на старших курсах могут привлекаться к работе в НИИ, получая ценный опыт и понимание того, как строится научная деятельность.

Законодательное закрепление понятия «молодой ученый»

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, предлагающий закрепить формулировку «молодой ученый» в законе, а также упорядочить систему мер поддержки молодых ученых, реализуемых органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Документ определяет возраст молодого ученого до 35 лет включительно. Власти на уровне регионов вправе увеличить этот возрастной порог до 40 лет. Он должен быть работником научных организаций, научно-педагогическим работником образовательных организаций высшего образования или научным работником иных организаций, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность.

Как сообщал ранее «Башинформ», численность студентов в Башкирии увеличилась за год на 3,5%. В 2022/23 учебном году специалистов с высшим образованием готовят девять вузов: семь государственных и два негосударственных, а также 17 филиалов вузов.

«В них обучаются 99 тысяч студентов: в том числе в государственных вузах — 95,3 тысячи, в негосударственных — 3,7 тысячи человек. По сравнению с прошлым учебным годом численность студентов увеличилась в регионе на 3,5%», — подчеркнули в Башстате.