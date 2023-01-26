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Вчера, 16:30

Хамза-хазрат встретился с представителями союза общественных инициатив башкирского Зауралья

Духовный наставник башкирских батальонов Хамза-хазрат встретился с представителями союза общественных инициатив Зауралья из Сибая, Хайбуллинского и Абзелиловского районов. Священнослужитель рассказал, с чем сталкиваются наши ребята в зоне специальной военной операции и какая помощь им необходима.

«Я вернулся из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск. Однако назвать это время полноценным отдыхом, наверное, нельзя. Я сам по натуре деятельный человек и не могу долго находиться без дела. Свой отпуск я посвятил различным встречам: с семьями мобилизованных, школьниками и студентами. К сожалению, пришлось участвовать и в печальных мероприятиях, в похоронах Фаниса Хусаинова из Татышлинского района. Когда я находился в зоне СВО, пытался его найти. В итоге вместо встречи пришлось провожать его в последний путь», - поделился Хамза-хазрат.

Председатель союза общественных инициатив Зауралья Радик Бакиров, в свою очередь, рассказал о том, как они поддерживают наших бойцов.

«Когда объявили о частичной мобилизации и наших земляков начали призывать, мы не остались в стороне. Мы ведем активную работу по отправке гуманитарных грузов на передовую, помогаем семьям наших добровольцев и мобилизованных. На сегодняшний день это наше приоритетное направление. Вот и сегодня мы подготовили небольшую помощь, собрали предметы первой необходимости и продукты питания. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность предпринимателям», - сказал Радик Бакиров.

Буквально на днях отпуск Хамзы-хазрата заканчивается и он снова отправится на передовую, чтобы поддерживать дух ребят. Как ранее сообщал «Башинформ», вместе с отцом Виктором в канун Нового года они вернулись домой в отпуск. И дали эксклюзивное интервью нашему информационному агентству. 

Автор:Ляйсан Закирова
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