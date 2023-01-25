В Башкирии установлен минимальный размер платы за капремонт в многоквартирных домах на 2023 год

Постановлением правительства Башкирии в республике установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в зависимости от этажности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Согласно документу, минимальный размер платы за капремонт для жителей Башкирии, живущих в домах до 6 этажей включительно, составляет 7,46 рубля за 1 кв. м, а в домах выше 6 этажей – 8,1 рубля за 1 кв. м.

Ранее «Башинформ» сообщал, как жители республики могут ускорить капремонт в своих домах.