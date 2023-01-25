Обновление ЖКХ, «Декатлон» не вернется, новый турмаршрут: новости России и Башкирии утром 25 января

В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в 2023-2024 годах планируется заменить не менее 8 тыс. км инженерных сетей и более 100 объектов. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совещании президента России с правительством. Названные меры приведут к снижению аварийности и улучшат качество услуг ЖКХ для почти 3 млн человек.

Президент поручил минэкономразвития подготовить проект плана мероприятий по реализации Концепции развития круизного туризма до 2024 года. В текущем году будет предусмотрено финансирование для создания качественной инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях.

В природном парке «Иремель» появился новый туристический маршрут. От села Николаевка можно добраться до вершин Большой и Малый Аваляк. Зимой туристы могут попасть на снегоходах к подножию гор, далее по промаркированной тропе им остается без особых усилий подняться на вершины, с которых открываются неповторимые виды на Иремель и другие вершины Южного Урала.

Российские СМИ сообщают, что французский ретейлер спортивных товаров «Декатлон» намерен продать все активы в России и окончательно уйти из страны. Как ранее сообщал «Башинформ», последний магазин сети в Уфе закрылся в июне 2022 года.

Ожидается, что в Стерлитамаке и Салавате повысится качество мониторинга атмосферного воздуха, что позволит принимать эффективные решения по улучшению экологической обстановки. Министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов сообщил в телеграм-канале об аккредитации автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) в этих городах. На АСКЗА в Стерлитамаке проводится мониторинг по 40 загрязняющим веществам, в Салавате - по 25.

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