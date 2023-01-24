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24 Января , 13:24

При посадке самолета Уфа - Сургут обнаружена техническая неисправность

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

При посадке самолета, летевшего из Уфы в Сургут, обнаружена техническая неисправность. Несмотря на это, пилотам удалось благополучно остановить воздушное судно на взлетно-посадочной полосе. Как стало известно «Башинформу» из открытых источников, инцидент произошел 21 января в Сургуте.

После посадки самолета, принадлежащего авиакомпании «Ютэйр», системы сигнализировали о неперекладке обоих реверсов в положение обратной тяги. После высадки всех пассажиров на борту были организованы работы для поиска и устранения причин проявления неисправности, сообщается в телеграм-канале «Авиаинцидент».

Автор:Ляйсан Закирова
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