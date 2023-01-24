При посадке самолета Уфа - Сургут обнаружена техническая неисправность

При посадке самолета, летевшего из Уфы в Сургут, обнаружена техническая неисправность. Несмотря на это, пилотам удалось благополучно остановить воздушное судно на взлетно-посадочной полосе. Как стало известно «Башинформу» из открытых источников, инцидент произошел 21 января в Сургуте.

После посадки самолета, принадлежащего авиакомпании «Ютэйр», системы сигнализировали о неперекладке обоих реверсов в положение обратной тяги. После высадки всех пассажиров на борту были организованы работы для поиска и устранения причин проявления неисправности, сообщается в телеграм-канале «Авиаинцидент».