Госсобрание Башкирии доработает законопроект о защите детей от влияния идей чайлдфри

Депутаты республиканского парламента займутся доработкой законопроекта «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он предлагает установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии чайлдфри, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, документ был одобрен Советом законодателей России, поддержан комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Необходимая доработка будет заключаться в конкретизации понятий «добровольный отказ от рождения детей» и «идеология бездетности». Четкие определения призваны будут облегчить применение правовой нормы на практике.

Ранее «Башинформ» сообщал об утверждении указом президента России Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным и другие.