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1 Ноября , 11:37

Военный комиссар Башкирии раскрыл условия службы в научных ротах

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В осенний призыв-2022 из Башкирии служить в научные роты отправятся, по предварительным данным, 10 человек. Цифру озвучил военком Михаил Блажевич. 

Он напомнил, что службу проходят в Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе. 

Отбор желающих на основании их заявления и пакета документов производится в федеральном центре. Чтобы попасть в научную роту, призывник должен иметь научные достижения, являться участником олимпиад и конкурсов, иметь научные публикации. Приветствуются IT-специалисты. 
В весенний призыв-2022 в научные роты отправились восемь человек из Башкирии.

Напомним, с 1 ноября в России начался очередной осенний призыв. Из Башкирии в ряды ВС России планируют призвать 4000 человек. По заверениям Генштаба, на СВО призывников отправлять не будут. 

Автор:Ляйсан Закирова
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