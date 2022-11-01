Военный комиссар Башкирии раскрыл условия службы в научных ротах

В осенний призыв-2022 из Башкирии служить в научные роты отправятся, по предварительным данным, 10 человек. Цифру озвучил военком Михаил Блажевич.

Он напомнил, что службу проходят в Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе.

Отбор желающих на основании их заявления и пакета документов производится в федеральном центре. Чтобы попасть в научную роту, призывник должен иметь научные достижения, являться участником олимпиад и конкурсов, иметь научные публикации. Приветствуются IT-специалисты.

В весенний призыв-2022 в научные роты отправились восемь человек из Башкирии.

Напомним, с 1 ноября в России начался очередной осенний призыв. Из Башкирии в ряды ВС России планируют призвать 4000 человек. По заверениям Генштаба, на СВО призывников отправлять не будут.