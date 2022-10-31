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31 Октября , 11:02

В Вооруженных силах России пообещали не привлекать к спецоперации призывников

Солдаты срочной службы не будут направлены в Донецкую и Луганскую народные республики, на территорию Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлечены к участию в спецоперации. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», — заявил Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

Бурдинский сказал, что обычно осенняя призывная кампания начинается 1 октября, но в этом году её старт перенесли на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации. Всего, по его словам, этой осенью планируется призвать 120 тысяч человек, это на 7,5 тысячи меньше, чем в предыдущем году.

«Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истёк, то их увольнение началось с октября. По состоянию на 31 октября, уволено из рядов Вооружённых сил и направлено к местам проживания 19,5 тысячи человек», — сказал Бурдинский.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что солдаты-срочники, которые служат на данный момент, после демобилизации поедут домой.

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