В рамках ШОС может быть создана собственная система банковских платежей

В ходе заседания Совета глав правительств стран - членов ШОС председатель правительства России Михаил Мишустин обозначил ключевые задачи сотрудничества в рамках организации. Они касаются энергетической безопасности, транспорта, финансов, климатической повестки, спорта. Подробности сообщает пресс-служба правительства России.

В частности, Россия предлагает создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей. В качестве резервных каналов во взаиморасчетах можно использовать национальные платформы межбанковских телекоммуникаций. Для укрепления взаимодействия в сфере энергетики предлагается активнее использовать возможности Энергетического клуба ШОС, который был создан по инициативе президента России Владимира Путина.

В рамках реализации соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок планируется ускорить снятие всех ограничений. Кроме того, странам ШОС предлагается обмениваться лучшими практиками и передовыми низкоуглеродными технологиями. Россия предлагает также создать ассоциацию спортивных организаций под эгидой ШОС. Организация объединила бы спортивные структуры стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС и СНГ, будет открыта и для других участников. Она позволит спортсменам демонстрировать свои достижения в профессиональном и массовом спорте.

Отметим, что Башкирия активно развивает сотрудничество со странами ШОС, куда входят Индия, Иран, Казахстан, Киргизия. Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Так, республика становится одним из центральных регионов, которые можно рассматривать для развития транспортно-логистического потенциала стран ШОС.