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1 Ноября , 13:08

Радий Хабиров объявил о завершении частичной мобилизации в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о завершении частичной мобилизации в республике. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Прежде всего сообщаю, что мероприятия частичной мобилизации в Башкортостане завершены. Соответствующие указания в военные округа направил и Генштаб РФ. Все действия, связанные с призывом на военную службу пребывающих в запасе жителей, остановлены», — рассказал Радий Хабиров.

Он отметил, что работа военкоматов по комплектованию Вооруженных сил продолжится за счет приема добровольцев и контрактников.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на территории региона с 1 ноября начался осенний призыв. Он будет продолжаться два месяца — за этот период планируется призвать 4000 человек.

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