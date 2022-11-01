Радий Хабиров объявил о завершении частичной мобилизации в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о завершении частичной мобилизации в республике. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Прежде всего сообщаю, что мероприятия частичной мобилизации в Башкортостане завершены. Соответствующие указания в военные округа направил и Генштаб РФ. Все действия, связанные с призывом на военную службу пребывающих в запасе жителей, остановлены», — рассказал Радий Хабиров.

Он отметил, что работа военкоматов по комплектованию Вооруженных сил продолжится за счет приема добровольцев и контрактников.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на территории региона с 1 ноября начался осенний призыв. Он будет продолжаться два месяца — за этот период планируется призвать 4000 человек.