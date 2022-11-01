В рамках осеннего призыва ряды армии пополнят 4000 жителей Башкирии

С 1 ноября в республике, как и по всей стране, начался осенний призыв. Как ранее сообщал «Башинформ», старт отбора в ряды Вооруженных сил РФ отложили на один месяц в связи с проведением частичной мобилизации.

За два месяца в республике планируют призвать 4000 человек. Комплектоваться будут все виды Вооружённых сил. Сегодня потенциальные новобранцы начали проходить медкомиссию. Отправка годных к службе начнётся 10 ноября, сообщил на пресс-конференции военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич.

«Призыв осуществляется в плановом порядке, это никак не связано с СВО. Ребята будут служить только на территории России. Те, у кого заканчивается срок годовой службы, вернутся домой. Срок службы не продлят никому», - отметил Михаил Блажевич.