Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
1 Ноября , 11:18

В рамках осеннего призыва ряды армии пополнят 4000 жителей Башкирии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

С 1 ноября в республике, как и по всей стране, начался осенний призыв. Как ранее сообщал «Башинформ», старт отбора в ряды Вооруженных сил РФ отложили на один месяц в связи с проведением частичной мобилизации. 

За два месяца в республике планируют призвать 4000 человек. Комплектоваться будут все виды Вооружённых сил. Сегодня потенциальные новобранцы начали проходить медкомиссию. Отправка годных к службе начнётся 10 ноября, сообщил на пресс-конференции военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич. 

«Призыв осуществляется в плановом порядке, это никак не связано с СВО. Ребята будут служить только на территории России. Те, у кого заканчивается срок годовой службы, вернутся домой. Срок службы не продлят никому», - отметил Михаил Блажевич.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика