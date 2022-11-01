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1 Ноября , 11:12

Башкирский батальон Доставалова получил ценный груз

соцсети Владимира Волкова
Фото:соцсети Владимира Волкова

Бойцам башкирского батальона имени Доставалова доставили гуманитарную помощь, собранную жителями республики.

Об этом со ссылкой на запись председателя регсовета «Поисковое движение России» в Башкирии Владимира Волкова сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон».

Ценный груз включает генератор, коптеры, рации, шанцевый инструмент, адресные посылки, тенты и многое другое.

«Наш путь продолжается. Спасибо всем помогавшим!» — написал в соцсетях Владимир Волков.

Напомним, батальоны имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова созданы в Башкирии для участия в спецоперации России. Сегодня идет формирование третьего, названного в честь народного героя Салавата Юлаева. За первые два дня после призыва обратилось более 300 добровольцев из Башкирии и других регионов, а в итоге поступило более 700 заявок.

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