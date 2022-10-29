Что известно про добровольческий батальон имени Салавата Юлаева

Впервые о том, что в Башкирии собирается новый народный батальон, стало известно 30 сентября, когда ветераны боевых действий записали видеообращение. «Мы говорим: "Не время отсиживаться, когда там, за ленточкой, нашу страну защищают молодые ребята". Наш опыт очень нужен молодым бойцам, нашим сыновьям и братьям! Мы поможем им победить!» - говорил инициатор создания батальона, полковник в отставке Артур Юмагужин. Подразделение решили назвать в честь национального героя республики Салавата Юлаева.

В батальон им. Салавата Юлаева призвали записываться бойцов, прошедших горячие точки, и участников боевых действий. За первые два дня после призыва обратилось более 300 добровольцев как из Башкирии, так и из других регионов, а в итоге заявок пришло более 700.

Поддержали инициативу и представители бизнеса. Предприниматели обращались в штаб с заверениями оказать необходимую материальную и финансовую помощь. Для упорядочивания этой работы создается отдельный благотворительный фонд

- Фонд будет работать под контролем общественных организаций и совета ветеранов. Со своей стороны гарантирую, что каждая копейка дойдет до фронта, - заявил Артур Юмагужин.

Представительства батальона открылись в Стерлитамаке, Ишимбае, Сибае, Серменево, Старосубхангулово и Малоязе.

«Нас часто спрашивают, чем обусловлен выбор населенных пунктов, где открываются филиалы штаба батальона? Ответ крайне прост! Мы не выбираем место где открыть филиал, и, собственно говоря, не открываем филиалов вообще. Все это - инициатива наших боевых товарищей, патриотов и просто неравнодушных людей на местах», - написали в официальном паблике группы.

На этой неделе Радий Хабиров заявил, что республика поддерживает и будет всячески помогать третьему добровольческому батальону.

- Мы берем на себя обязательства во всем помогать третьему батальону из Башкортостана – это для нас большая честь. Обеспечим техникой, обмундированием, всем необходимым, причем не только на этапе формирования, но и в последующем. Им будут положены те же выплаты, что и участникам батальонов им. Шаймуратова и Доставалова, а на членов их семей будут распространяться все те меры поддержки, которые мы приняли в отношении семей военнослужащих – участников СВО, - заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

В ближайшее время подразделение направится на боевое слаживание, а после в зону СВО в составе войск Росгвардии.