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31 Октября , 11:14

В ноябре некоторые пенсионеры Башкирии получат пенсии досрочно

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В отделении Пенсионного фонда по Башкирии сообщили график доставки пенсий и других социальных выплат в ноябре.

«Доставка пенсий и других социальных выплат за предстоящий праздничный день - 4 ноября получателям в почтовых отделениях будет произведена досрочно 2, 3 ноября. Конкретная дата доставки каждому получателю указана в квитанции к поручению пенсии за октябрь, - сообщили в пресс-службе ОПФР по региону. - Перечисление средств в кредитные организации будет производиться в установленные договором сроки - с 11 ноября 2022 года».

На сегодняшний день отделение Пенсионного фонда России по Башкирии выплачивает пенсии 1,162 млн пенсионеров, 292 тысячам федеральных льготников, а также 150 тысячам получателей федеральной социальной доплаты.

Доставкой 30,6% получателей пенсий и социальных выплат занимается Почта России, 69% – банки, 0,4% - иные организации. Речь, в частности, идет о стационарных организациях социального обслуживания и исправительных учреждениях. 

Общая сумма выплат в ноябре этого года составит в регионе 23 млрд рублей, добавили в отделении ПФР по Башкирии. 

Автор:Галина Бахшиева
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