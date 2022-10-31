В МЧС по Башкирии рассказали, как выжить в толпе

В Башкирии в прошедшие выходные произошло как минимум два инцидента, где образовалась толпа людей. Так, во время проведения олимпиады в БашГУ количество участников было превышено на 150 человек. Ранее «Башинформ» сообщал о том, что пользователи соцсетей отметили плохую организацию: в коридорах была жуткая давка, из-за неразберихи часть желающих испытать свои силы разворачивали и отправляли домой. Дети приезжали со всей республики. Второй инцидент произошел в городе Баймаке. Здесь случилась давка - из-за больших скидок люди пытались попасть внутрь магазина, снося друг друга. К счастью, обошлось без пострадавших.
В связи с подобными случаями в пресс-службе МЧС по РБ дали рекомендации, как выжить в толпе:
- Избегайте больших скоплений людей.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь как можно скорее выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
- Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.
- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
- При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.