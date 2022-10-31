В МЧС по Башкирии рассказали, как выжить в толпе

В Башкирии в прошедшие выходные произошло как минимум два инцидента, где образовалась толпа людей. Так, во время проведения олимпиады в БашГУ количество участников было превышено на 150 человек. Ранее «Башинформ» сообщал о том, что пользователи соцсетей отметили плохую организацию: в коридорах была жуткая давка, из-за неразберихи часть желающих испытать свои силы разворачивали и отправляли домой. Дети приезжали со всей республики. Второй инцидент произошел в городе Баймаке. Здесь случилась давка - из-за больших скидок люди пытались попасть внутрь магазина, снося друг друга. К счастью, обошлось без пострадавших.

В связи с подобными случаями в пресс-службе МЧС по РБ дали рекомендации, как выжить в толпе: