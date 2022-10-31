В детских садах повысят размер родительской платы

Министерство образования и науки Башкирии выпустило проект постановления правительства РБ об увеличении размера родительской платы за детские сады в городах и районах республики в 2023 году. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Согласно проекту, самая высокая плата за пребывание детей в муниципальных дошкольных учреждениях будет установлена в Уфе. Максимально она составит 166 рублей за один день, что на 9 рублей выше, чем в 2022 году. Вторым муниципалитетом стал Уфимский район — 163 рубля (в 2022 году 153 рубля). На третьем месте — Стерлитамак. Здесь максимальная плата составит 159 рублей (в 2022 году 150 рублей).

Самая низкая максимальная плата составит 119 рублей. Ее планируют установить в Шаранском районе Башкирии.

По информации пресс-службы регионального правительства, размер родительской платы в детском саду устанавливает учредитель (администрации муниципальных образований). Он не может быть выше максимального размера, установленного постановлением правительства РБ. Данный нормативный акт ежегодно пересматривается, максимальный размер родительской платы повышается с учётом индекса потребительских (ч. 4 ст. 65 Закона № 273-ФЗ).

Напомним, в Башкирии семьям предоставляется компенсация части родительской платы за детсад. На одного ребенка она составляет 20%, на второго — 50%, на третьего и последующего детей — 70%.

От родительской платы освобождены родители детей-инвалидов, законные представители детей-сирот, а также дети мобилизованных. Льгота в размере 50% предоставляется малоимущим семьям и семьям с детьми-инвалидами.