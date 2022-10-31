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31 Октября , 13:29

В Башкирии подписано постановление о предоставлении горячего питания детям участников СВО

В Башкирии подписано постановление правительства о предоставлении горячего питания детям участников СВО. Документ предусматривает порядок предоставления бесплатного горячего питания один раз в день детям участников специальной военной операции. В их число входят:

— учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ,

— студенты-очники учреждений среднего профессионального образования республики.

Для получения данной меры поддержки родителям (законному представителю) необходимо написать заявление о предоставлении бесплатного питания (по установленной форме), а также представить справку из военкомата, подтверждающую статус участника СВО.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на первого заместителя премьер-министра правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова.

Ранее минобразования Башкирии опубликовало 10 мер поддержки семьям мобилизованных и добровольцев в сфере образования.

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