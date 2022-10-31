Победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 23 школьника из Башкирии

Победителями всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводился среди учеников старших классов, стали 23 школьника из Башкирии.

Об этом в своих соцсетях сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин. По его словам, 10 лауреатов из 11-х классов получили по миллиону рублей, а 13 финалистов из 8-9-х — по 200 тыс. рублей.

Кроме того, по итогам конкурса одной из лучших школ страны признан лицей № 12 Ишимбая, удостоенный гранта на 2 млн рублей.

Как добавили в минобрнауки республики, представители Башкирии также вошли в Топ-5 лучших среди 86 региональных команд «Большой перемены».

Ранее «Башинформ» сообщал, что один из победителей конкурса направит часть выигранной суммы на поддержку участников СВО.