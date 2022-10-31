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31 Октября , 17:16

Материалы ИА «Башинформ» вышли в финал всероссийского конкурса «Семья и будущее России»

Евгения Иванова, конкурс «Семья и будущее России»
Фото:Евгения Иванова, конкурс «Семья и будущее России»

Во всероссийском конкурсе «Семья и будущее России», проводимом фондом Андрея Первозванного с 2014 года, в этом году приняли участие 428 претендентов с 1280 творческими работами. Заявки поступили из 76 регионов страны, в том числе из Башкортостана. По данным организаторов, за время существования конкурса более 2500 журналистов прислали свыше 40 тысяч работ на семейную тему.

В конце октября 160 финалистов конкурса были приглашены фондом на трехдневную практическую конференцию в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы развития СМИ. Во время форума прошла церемония награждения лауреатов конкурса по номинациям «ТВ», «Радио», «Интернет», «Научная работа», «Социальные проекты» «Печатные СМИ», имена которых, по традиции, держались в тайне до последней минуты. В итоге от Башкортостана журналист ИА «Башинформ» Ксения Калинина вошла в число финалистов конкурса с материалами «Рожденный в неволе: молодая уфимка с 6-месячным малышом ждут в СИЗО решения суда», «Семья из Уфы о перенесенном в Германии локдауне: „Много запретов, перегибов и крупные штрафы“ и „Доченька не дышит!“: в Уфе родители довели до суда дело о погибшей при родах малышке»; в номинации «ТВ» редактор детско-юношеского телеканала «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» Гульфия Раянова заняла второе место; специальный приз председателя жюри конкурса достался журналистам «Российской газеты» в Уфе Айгуль Камаевой и газеты «Стерлитамакский рабочий» Екатерине Яковлевой.

Конкурс для журналистов «Семья и будущее России» из года в год собирает энтузиастов из всех уголков страны – людей, которые профессионально рассказывают о радостях и горестях российских семей.

Евгения Иванова, конкурс «Семья и будущее России»
Ксения Калинина
конкурс «Семья и будущее России»
Ксения Калинина
Евгения Иванова, конкурс «Семья и будущее России»
Евгения Иванова, конкурс «Семья и будущее России»
Ксения Калинина
конкурс «Семья и будущее России»
Ксения Калинина
Евгения Иванова, конкурс «Семья и будущее России»
Фото:Евгения Иванова, конкурс «Семья и будущее России»
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