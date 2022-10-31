Глава Башкирии предложил централизовать сбор гуманитарной помощи и предостерег от мошенников

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил централизовать сбор гуманитарной помощи для мобилизованных и добровольческих батальонов, участвующих в СВО.

Как пояснил на оперативном совещании правительства Радий Хабиров, такой централизованный сбор гарантированно доставит все собранные вещи и продукты в зоны дислокации башкирских батальонов.

Напомним, на площадке «Башсельхозтехники» создан логистический склад для снабжения бойцов добровольческих батальонов им. Шаймуратова, им. Доставалова и формирующегося батальона им. Салавата Юлаева.

«Мы знаем, где находятся эти батальоны. Наверное, скоро будем понимать и где дислоцируются наши мобилизованные. Я очень благодарю всех: и жителей, и руководителей предприятий за оказываемую помощь. Сейчас просьба централизовать. Прошу продумать. Люди будут знать, куда отправят их продукты и вещи. В накладной будет отражено, куда и когда направят привезенную, к примеру, тысячу банок тушенки. Здесь очень важна прозрачность этих действий. Помощь оказывается большая и надо ее внимательно систематизировать», - сказал Радий Хабиров.

Вместе с тем Глава Башкирии предупредил о том, что уже начали появляться мошенники, которые пытаются заработать на сборе гуманитарной помощи для участвующих в спецоперации. По его словам, они собирают вещи, а потом эти вещи появляются в интернет-продажах.

«Такого мало, конечно, но тем не менее. Поэтому, давайте централизуем всю эту помощь», - заключил Радий Хабиров.