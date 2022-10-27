В Башкирии для снабжения добровольческих батальонов будет создан логистический склад

В Башкирии на площадке «Башсельхозтехники» планируется создать логистический склад для снабжения бойцов добровольческих батальонов им. Шаймуратова, им. Доставалова и формирующегося батальона им. Салавата Юлаева.

Об этом в ходе прямой линии 27 октября сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Отвечая на вопрос председателя Союза пограничников Валерия Черного о доставке гуманитарной помощи в зону СВО нашим бойцам и их боевом настрое, руководитель республики предложил прослушать аудиозапись доклада бойца батальона имени Шаймуратова своему командиру.

Боец рассказал о боевой разведке, как они наткнулись на группу противника и одного взяли в плен - его боец отбил в рукопашном бою и донес до штаба.

«Так обрадовался этому дню. Как обучали — так и получилось. Главное, чтобы шаймуратовский батальон продолжал жить, а остальное все будет нормально», — заключил боец.

Хабиров обратил внимание на то, что это тяжелая боевая работа.

«Настрой очень боевой, и наша помощь очень ребятам нужна. Формируя третий батальон, договорились об организации логистического склада. Наша задача — логистика, хранение и сортировка, чтобы отправить бойцам только то, что нужно. Второй момент - контроль и прозрачность. Многие предприятия готовы помочь не деньгами, а покупкой необходимого», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики отметил, что работа будет организована по схеме отправки гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР, когда конвой формировался в одном месте и шел до пункта назначения под охраной.

Напомним, что жители Башкирии активно поддерживают защитников, находящихся на передовой.

В частности, 12 коробок гумпомощи отправлены Башкирским батальонам на передовую от личного состава РОО СП РБ «Стражи границы», которую возглавляет член Общественной палаты РБ Валерий Черный. В состав гуманитарной помощи входят: средства личной гигиены, комбинезоны для медицинского персонала, медикаменты (шприцы, спиртовые салфетки, жаропонижающие и болеутоляющие средства, туалетные принадлежности), кремы болеутоляющие, обеззараживающие и заживляющие, нижнее белье, бритвенные принадлежности, полотенца и разовые салфетки, бинты, лейкопластыри, носки, зубная паста и щетки — все то, что необходимо солдату.

Следующая гуманитарная помощь будет состоять исключительно из медикаментов и перевязочного материала. Всего 12 коробок.

Пчеловоды Чишминского и Аскинского районов отправили нашим бойцам мед нового урожая.

Летом из республики отправились гуманитарные конвои для помощи жителям.

К примеру, в июле в Луганскую Народную Республику отправилась 14-я по счету автоколонна с гуманитарной помощью.

Пунктом назначения гумконвоя в составе четырех автофургонов, «ГАЗели», экипажей МВД и противопожарной службы тогда стала школа № 22 села Петровское им. генерал-майора Минигали Шаймуратова. Сюда для выполнения капремонта доставили 18 тонн стройматериалов и полтонны продуктов питания длительного хранения.