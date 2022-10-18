Пчеловоды из Аскинского района Башкирии отправили на Донбасс крупную партию меда

Считается, что лишь единицы находят свое призвание в жизни. Но есть те, кого призвание находит само. Герои нашей рубрики «Ярҙам – время добрых дел» - владельцы «Пасеки Муллахметовых» из деревни Карткисяк Аскинского района - из их числа. В нашем проекте мы решили рассказать о них неспроста. Династия пчеловодов сделала своим жизненным кредо благотворительность. Семейное предприятие обеспечивает медом местную школу, помогает сельсовету и юным спортсменам. Недавно Муллахметовы отправили на Донбасс большую партию меда.

Судьба сама постучалась в окно

Стояла осень 1992 года. Братья Ильдар и Азат заметили, что под окном их дома отроились пчелы. Они побежали к отцу и рассказали о находке, тот пошел к соседу – пожилому пчеловоду, хозяину роя. Старик сказал, чтобы они забрали себе этих пчел, так как сил закладывать новый рой у него нет. Так и началась история пасеки Муллахметовых – как будто сама судьба постучалась тогда к ним в окошко.

Рой, который заложили с осени, успешно перезимовал, и уже со следующего лета количество ульев стало активно расти. Ребята помогали родителям, Азат параллельно с учебой в школе прошел курсы пчеловода.

Три семьи – одна пасека

После армии и учебы в медресе братья решили постепенно масштабировать семейное предприятие. Стали сами делать рамки, ульи. Так и повелось – у родителей – Фануза и Альфии Муллахметовых – основная часть пасеки, у старшего сына Ильдара наладили процесс откачки, а младший сын Азат – главный по пчелам: знает, когда и как их нужно лечить и как помочь перезимовать. У каждой семьи есть и передвижные улья. Осенью Муллахметовы соединяются и качают мед. Маму в семье с любовью называют «менеджером по продажам», потому что мужчины в основном заняты производством меда, а у нее дар администратора, через нее реализуется весь мед с семейного предприятия. Кстати, в среднем три семьи содержат 400 ульев.