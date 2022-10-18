Пчеловоды из Аскинского района Башкирии отправили на Донбасс крупную партию меда

Считается, что лишь единицы находят свое призвание в жизни. Но есть те, кого призвание находит само. Герои нашей рубрики «Ярҙам – время добрых дел» - владельцы «Пасеки Муллахметовых» из деревни Карткисяк Аскинского района - из их числа. В нашем проекте мы решили рассказать о них неспроста. Династия пчеловодов сделала своим жизненным кредо благотворительность. Семейное предприятие обеспечивает медом местную школу, помогает сельсовету и юным спортсменам. Недавно Муллахметовы отправили на Донбасс большую партию меда.
Судьба сама постучалась в окно
Стояла осень 1992 года. Братья Ильдар и Азат заметили, что под окном их дома отроились пчелы. Они побежали к отцу и рассказали о находке, тот пошел к соседу – пожилому пчеловоду, хозяину роя. Старик сказал, чтобы они забрали себе этих пчел, так как сил закладывать новый рой у него нет. Так и началась история пасеки Муллахметовых – как будто сама судьба постучалась тогда к ним в окошко.
Рой, который заложили с осени, успешно перезимовал, и уже со следующего лета количество ульев стало активно расти. Ребята помогали родителям, Азат параллельно с учебой в школе прошел курсы пчеловода.
Три семьи – одна пасека
После армии и учебы в медресе братья решили постепенно масштабировать семейное предприятие. Стали сами делать рамки, ульи. Так и повелось – у родителей – Фануза и Альфии Муллахметовых – основная часть пасеки, у старшего сына Ильдара наладили процесс откачки, а младший сын Азат – главный по пчелам: знает, когда и как их нужно лечить и как помочь перезимовать. У каждой семьи есть и передвижные улья. Осенью Муллахметовы соединяются и качают мед. Маму в семье с любовью называют «менеджером по продажам», потому что мужчины в основном заняты производством меда, а у нее дар администратора, через нее реализуется весь мед с семейного предприятия. Кстати, в среднем три семьи содержат 400 ульев.
Творя добро, не думай об отдаче, сделал – и забыл
Ильдар и Азат служат имам-хатыбами в местной мечети. Они очень неохотно рассказывают о благотворительной работе своей большой семьи, но информацию нам дали в администрации сельского поселения.
В местной школе в столовой всегда подают мед Муллахметовых – столько, сколько дети могут съесть. Несколько лет назад пчеловоды установили на центральной деревенской улице фонари с желтыми прожекторами, осветили мечеть, помогли ее отремонтировать, первое время сами оплачивали счета за освещение. Братья помогли открыть в школе секцию стрельбы из традиционного башкирского лука – приобрели луки, стрелы, сами преподают азы стрельбы из лука, возят юных лучников на соревнования «Мәргән уҡсы». Азат Муллахметов сам с успехом принимает участие в состязаниях. За свой счет проводят в деревне религиозные праздники, организуют профориентационные экскурсии для школьников к себе на пасеку. Первая партия меда, которая отправилась на Донбасс, составила 50 кг. На подходе следующая.
- В исламских хадисах и аятах говорится, что нужно помогать ближнему. Если мусульманин лег спать, а его сосед голодный – это грех. На Донбассе – наши соседи, друзья. Будем отправлять им столько меда, сколько нужно, - говорит Ильдар Муллахметов.
2022-й год выдался медовым. Этой осенью пчеловоды получили еще больше урожая, чем в прошлый – тоже медовый год. Дожди, которые накрыли республику в мае и июне, сначала оставили пчел без кормов, но тепло и солнце, пришедшие им на смену, подарили пышные поля и обильное цветение растений-медоносов.
- В прежние годы пчелы развивались проще, сейчас нужно смотреть за ними как за маленькими детьми, уделять внимание, чтобы выжили, продолжали роиться и давали мед. У пчелиной семьи есть чему поучиться – трудолюбию, самоотдаче, мудрой самоорганизации, - говорит Ильдар Муллахметов.
- За нами стоит целая команда – супруги, дети, племянники, каждый из них – важное звено в системе семейной пасеки. Мы движемся вперед только благодаря слаженной работе каждой из частей, - добавляет Азат. – Наша бабушка была глубоко верующим человеком, первые примеры милосердия и любви к ближнему показывала нам она и наши родители. Мама с папой и сегодня говорят нам: творя добро, не думайте об отдаче, сделали – и забыли. Так и идти по жизни легче, и ближнему – радость.
А в администрации сельского поселения добавляют, что не зря Карткисяк называют дружной деревней, где все делается в связке: школа – сельсовет – клуб – мечеть, в которой работают братья Муллахметовы. Дела и планы всегда обсуждаются сообща, а потому результат получается тот, какой нужен. И возможно это становится в том числе благодаря таким людям, как Муллахметовы – крепко стоящим ногами на родной земле, почитающим ближнего и готовым прийти на помощь нуждающимся.
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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется РОМО «Максат» РБ и информационным агентством «Башинформ» при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.
Автор: Алсу Гайфуллина.