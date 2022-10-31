Башкирия на реновацию молодежных пространств получит 230 миллионов рублей

В Башкирии ожидается поступление 230 млн рублей по федеральной программе на реновацию молодежных пространств. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Радий Хабиров. По планам, средства направят на открытие республиканского молодежного центра, а также филиалов в Учалах и Нефтекамске.

«За нами еще остается долг, это Стерлитамак. Ну, и на прямой линии я пообещал, что в Салавате откроем. Салават - крупный промышленный город. Я думаю, мы должны там сделать», - высказался Глава Башкирии.

Напомним, на «Прямой линии» с просьбой открытия центра к Радию Хабирову обратилась активная молодежь города Салавата. Они пожаловались, что добровольческие и творческие движения в их городе есть, а помещения для работы нет.